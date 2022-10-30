Маттиа Бинотто: «Перерасход «Ред Булл» мог решить исход сезона-2021. Наказание не покрывает полученное преимущество»

Руководитель считает, что перерасход «Ред Булл» мог решить судьбу титула в 2021 году.

За превышение потолка расходов команду из Милтон-Кейнса наказали штрафом в семь миллионов долларов и ограничением времени на аэродинамические исследования на десять процентов в течение ближайшего года.

«Опасения существовали месяцами. Контроль за расходами – определяющий фактор, как оказалось. подтвердила, что «Ред Булл» стал единственной командой, которая нарушила правила. Это факт, перерасход составил два миллиона [долларов], что соответствует примерно двум десятым секунды с круга – они могли решить исход чемпиона.

Штраф оставляет возможности потратить деньги на что-то еще, так что он не покрывает преимущество, которое получил «Ред Булл». Наказание незначительное, потому что потолок расходов для команды не сократился. Надеюсь, это не создаст прецендент», – отметил Бинотто.

«Ред Булл» наказан за перерасход бюджета: минус $7 млн и ресурсы для машины. Чемпионы «Ф-1» бушуют от «драконовского» штрафа и ждут извинений

Тото Вольфф о наказании «Ред Булл»: «Полагаю, любой штраф на сокращение времени работы в аэродинамической навредит команде»

🏎Все о «Формуле-1» в ваших соцсетях: Facebook | ВК | Telegram | Instagram