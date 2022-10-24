Льюис Хэмилтон о сезоне-2023: «Когда «Мерседес» построит болид, я привезу его на вершину»

Льюис Хэмилтон уверен, что по-прежнему способен сражаться на высочайшем уровне.

На Гран-при США пилот «Мерседеса» занял второе место, уступил из . Тем не менее, прогресс в последних гонках позволяет Хэмилтону рассчитывать на успех в 2023 году.

«Я по-прежнему в форме и понимаю: когда команда построит болид, я привезу его на вершину. Такие выводы я могу сделать после гонки. Мы просто должны продолжать работу.

Хотел бы выразить большую благодарность своей команде, всем сотрудникам на базе, которые так упорно трудятся. Год вышел тяжелым для всех. Команда так активно работала, чтобы привезти обновления, и они действительно оказали влияние – мы стали ближе. Я очень всеми горжусь. Простите, что не победил. Я отдал абсолютно все силы», – заявил 37-летний гонщик в интервью Sky Sports.

Семикратный чемпион «Формулы-1» отметил, что мало что мог противопоставить преимуществу «Ред Булл» в скорости:

«Мы лидировали, и я видел, что он (Ферстаппен) снимает секунду с круга. Я никак не мог на это отреагировать. На прямой он приблизился очень издалека – думаю, они были на 10 км/ч быстрее. В конце прямой зеркала на нашем болиде сильно вибрировали, так что не видел его, и защищаться было тяжело».

Хэмилтон также высказался о шансе отобрать второе место в Кубке конструкторов у «Феррари»:

«Не могу передать словами, что это значило бы для команды, особенно с учетом всего происходящего, последней гонки прошлого года, эффективности болида в этом сезоне, новостей и всего такого.

Если бы одержим победу, это станет огромным триумфом и наградой».

Что случилось на Гран-при США: «Мерседес» вынес «Феррари» в первом повороте, Ферстаппен прорвался к победе через фэйл на пит-стопе

Льюис Хэмилтон: «Лидировать было потрясающе. Победа в какой-то момент придет»

🏎Все о «Формуле-1» в ваших соцсетях: Facebook | ВК | Telegram | Instagram