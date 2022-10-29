Фернандо Алонсо: «Титулы Хэмилтона менее ценны, чем Ферстаппена – Макс не сражался за них с напарниками, как и я»

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Фернандо Алонсо поставил титулы Макса Ферстаппена выше достижений Льюиса Хэмилтона.

Пилот «Альпин» высоко оценивает успехи Ферстаппена, поскольку считает, что его соперниками были представители других команд, а не напарники – то же самое испанец говорит о себе. Хэмилтону же противостояли партнеры по «Мерседесу», в том же положении оказался Михаэль Шумахер в «Феррари», подчеркнул Фернандо.

«Я очень уважаю Льюиса – тем не менее, когда выигрываешь семь чемпионств, сражаясь только с напарником, это другая ситуация. Такие титулы, как я считаю, менее ценны, чем в случае, когда у тебя меньше чемпионств, но приходится бороться с другими пилотами на технике того же или лучшего уровня.

Я хорошо начинал сезоны-2005 и 2006, и мне удалось создать отрыв. Затем у других гонщиков оказывались более быстрые болиды, но я смог сохранить преимущество. Мне никогда не приходилось сражаться с напарником за титулы. И я не видел, чтобы Макс боролся с Пересом или Албоном за победы в гонках.

Однако Шумахер пять раз подряд соперничал с партнером по команде в борьбе за чемпионство, Хэмилтон – с Росбергом и Боттасом. Я считаю, это другая ситуация», – поделился мнением двукратный чемпион «Формулы-1» в интервью De Telegraaf.

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