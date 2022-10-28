«Астон Мартин» получил штраф в $450 000 за некорректный финансовый отчет за 2021 год

заключил с соглашение о признании нарушения финансового регламента 2021 года.

Команда некорректно составила финансовый отчет, исключив или неправильно представив ряд статей расходов.

«Астон Мартин» выплатит штраф в размере 450 000 долларов.

Также правила нарушили «Уильямс» и «Ред Булл». «Уильямс», как и «Астон Мартин», допустил процедурное нарушение (подал отчет позже срока) и заплатил штраф в размере 25 000 долларов. «Ред Булл» стал единственной командой «Формулы-1», превысившей потолок расходов, а также допустившей нарушение процедуры. Обладатели Кубка конструкторов выплатят семь миллионов долларов, их время на разработку машины ограничат на десять процентов.

«Ред Булл» оштрафован на $7 млн, время на разработку сокращено на 10 процентов за нарушение финансового регламента 2021 года

«Уильямс» выплатил $25 000 за нарушение финансового регламента 2021 года

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