Вся команда «Ред Булл» бойкотирует Sky Sports после высказываний о Ферстаппене и Хэмилтоне
«Ред Булл» откажется общаться со Sky Sports.
Ранее Макс Ферстаппен начал бойкотировать журналистов канала на Гран-при Мехико. Утверждалось, что такую реакцию вызвали комментарии репортера Sky Sports Теда Кравица. Бойкот не ограничен по срокам – таким образом, руководитель «Ред Булл» Кристиан Хорнер и советник команды Гельмут Марко, возможно, не будут общаться со Sky на протяжении всех оставшихся гонок сезона, сообщает ряд автоспортивных журналистов.
Кравиц, в частности, заявил, что Льюиса Хэмилтона «обокрали» на Гран-при Абу-Даби-2021, а Ферстаппен обогнал пилота «Мерседеса» в США благодаря усилиям инженеров и конструкторов «Ред Булл».
Ферстаппен отказался общаться со Sky Sports после высказываний Кравица о нем и Хэмилтоне
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