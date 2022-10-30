Вся команда «Ред Булл» бойкотирует Sky Sports после высказываний о Ферстаппене и Хэмилтоне

откажется общаться со Sky Sports.

Ранее Макс Ферстаппен начал бойкотировать журналистов канала на Гран-при Мехико. Утверждалось, что такую реакцию вызвали комментарии репортера Sky Sports Теда Кравица. Бойкот не ограничен по срокам – таким образом, руководитель «Ред Булл» и советник команды , возможно, не будут общаться со Sky на протяжении всех оставшихся гонок сезона, сообщает ряд автоспортивных журналистов.

Кравиц, в частности, заявил, что «обокрали» на Гран-при Абу-Даби-2021, а Ферстаппен обогнал пилота в США благодаря усилиям инженеров и конструкторов «Ред Булл».

Ферстаппен отказался общаться со Sky Sports после высказываний Кравица о нем и Хэмилтоне

🏎Все о «Формуле-1» в ваших соцсетях: Facebook | ВК | Telegram | Instagram