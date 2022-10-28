Тото Вольфф о наказании «Ред Булл»: «Полагаю, любой штраф на сокращение времени работы в аэродинамической навредит команде»

Исполнительный директор прокомментировал решение оштрафовать команду «Ред Булл» за превышение бюджета в 2021 году.

По итогам разбирательств «Ред Булл» и ФИА пришли к соглашению, по которому австрийская команда была оштрафована на $7 млн. Кроме этого, время на CFD (вычислительная гидродинамика) и работу в аэротрубе сокращено на десять процентов на ближайший год.

«Мне кажется, для нас в данном случае любой штраф был бы слишком маленьким, а для них слишком большим. Полагаю, любой штраф на сокращение времени работы в аэродинамической навредит команде.

Если рассуждать в абсолютных величинах, то $7 млн – это очень крупная сумма. Но, возможно, что при учете общей картины – общей схемы работы гоночной компании «Ред Булл», с учетом объема инвестиций, наличия моторного подразделения и так далее, – сумма выходит не такой уж большой. Насколько сильным будет этот вред в данный момент определить очень сложно».

Вольфф также прокомментировал мнение босса «Ред Булл» о том, почему именно австрийская команда превысила планку бюджета:

«Девять команд из десяти действовали в рамках регламента и не превысили допустимую планку. Это спорт, в котором важна только предельная выгода, все остальное – просто болтовня. Смягчающих факторов здесь нет и быть не может».

При этом Вольфф похвалил решимость и тщательность ФИА при надзоре за соблюдением регламента и проверке команд на соответствие:

«Позитивным моментом является сильная позиция руководящего органа. Никакие факты не утаивались, не пытались замести под ковер. ФИА следила за процессом. И хотя новая администрация работает всего 10 месяцев, мне кажется, что они хорошо справились.

Как мне кажется, от чего нам нужно избавиться – так это понятия мелких и крупных нарушений. Потому что нарушение есть нарушение, так с этим и нужно обращаться».

«Ред Булл» оштрафован на 7 млн долларов, время на разработку сокращено на 10 процентов за нарушение финансового регламента 2021 года

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