Для «чемпионского» шлема Ферстаппена использовали настоящее золото

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Гонщик «Ред Булл» Макс Ферстаппен будет выступать в шлеме с настоящим золотом.

Расцветка на оставшиеся гонки сезона-2022 посвящена второму титулу Макса: нидерландец выбрал золотой цвет, на шлеме размещены две звезды и надпись «чемпион мира».

При создании ливреи использовался лист 22-каратного золота (соответствует пробе 916).

Больше фотографий: Ферстаппен представил золотой шлем с надписью «чемпион мира»

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Фото: твиттер Jens Munser Designs; твиттер команды «Ред Булл»

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