Гран-при Мехико-2022. Стартовый порядок. Гонка – в 23:00

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В воскресенье, 30 октября, состоится Гран-при Мехико – 20-я гонка «Формулы-1» сезона-2022. Старт заезда – в 23:00 по московскому времени.

Автодром имени братьев Родригес, Мехико
30 октября 2022 года
Гонка
Стартовый порядок

1. Макс Ферстаппен («Ред Булл»)

2. Джордж Расселл («Мерседес»)

3. Льюис Хэмилтон («Мерседес»)

4. Серхио Перес («Ред Булл»)

5. Карлос Сайнс («Феррари»)

6. Валттери Боттас («Альфа Ромео»)

7. Шарль Леклер («Феррари»)

8. Ландо Норрис («Макларен»)

9. Фернандо Алонсо («Альпин»)

10. Эстебан Окон («Альпин»)

11. Даниэль Риккардо («Макларен»)

12. Чжоу Гуаньюй («Альфа Ромео»)

13. Юки Цунода («Альфа Таури»)

14. Пьер Гасли («Альфа Таури»)

15. Мик Шумахер («Хаас»)

16. Себастьян Феттель («Астон Мартин»)

17. Алекс Албон («Уильямс»)

18. Николас Латифи («Уильямс»)

19. Кевин Магнуссен («Хаас»)

20. Ланс Стролл («Астон Мартин»)

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