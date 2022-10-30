Фернандо Алонсо: «Надо прекратить настраивать фанатов друг против друга»

Фернандо Алонсо призвал к мирному сосуществованию болельщиков «Формулы-1».

Так пилот прокомментировал собственные высказывания: Алонсо заявил, что титулы из «менее ценные», чем гонщика , однако затем написал твит, в котором назвал все чемпионства «потрясающими, заслуженными и вдохновляющими».

Двукратный чемпион мира пояснил, что своим твитом хотел «поспособствовать тому, чтобы социальные сети стали лучше».

«Для этого все мы должны сотрудничать. Нам надо прекратить настраивать фанатов друг против друга. Мы все в одной лодке. Великие чемпионы, великие спортсмены – постараемся же насладиться этим прекрасным временем», – сообщил Алонсо.

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