Кристиан Хорнер: «Каждый журналист, посещавший базу, внес вклад в перерасход «Ред Булл» из-за кейтеринга»

Кристиан Хорнер рассказал о разногласиях с ФИА по поводу питания и других статей бюджета.

Австрийская команда превысила потолок расходов в 2021 году и заплатит штраф в размере семи миллионов долларов. Кроме этого, время на разработку болида сократят на десять процентов в течение ближайших 12 месяцев.

признала, что есть смягчающие факторы. В особенности один пункт – по сути мы переплатили налоги. Мы не исключили из-под потолка налоговые вычеты на 1,4 миллиона фунтов, которые могли бы исключить. Если это учесть, перерасход с 1,8 миллиона фунтов сокращается до чуть более 400 000, как ФИА четко прописывает в своем заявлении. По сути мы говорим о нарушении в 0,37 процента», – сообщил руководитель «Ред Булл».

Хорнер предположил, что конкуренты воспользовались возможностью не включать расходы на неиспользованные детали:

«В июне поменяли регламент, после подачи документов. Если бы мы могли подать его заново, то получили бы выгоду в 1,2 миллиона фунтов благодаря неиспользованным деталям и их учету. Мы считаем, что некоторые команды воспользовались этим в своих отчетах».

Кристиан также прокомментировал расходы на общественное питание и больничные:

«Кейтеринг в «Ред Булл» всегда предоставляла компания. Это бонус, который ты получаешь, работая здесь – пользуешься бесплатной едой и напитками. Поэтому мы считали, что эти расходы можно исключить.

ФИА заняла другую позицию и сказала, что еду исключать нельзя. Что ж, справедливо. Но включили весь кейтеринг – за всю компанию. Это счет на 1,4 миллиона фунтов за еду, напитки, кофе – каждый из вас (журналистов), кто посещал [базу в] Милтон-Кейнсе, внес вклад в наш перерасход.

Red Bull Powertrains никак не связан с командой «Ред Булл», расходы на его деятельность исключили. Так что были разные мнения.

Мы всегда придерживались той позиции, что нужно помогать сотрудникам, больным или здоровым. Мы поддерживали тех, кто брал длительные больничные – и продолжим так поступать в будущем. Нам казалось, что больничные можно исключить, ведь они никак не влияют на гоночную команду. К сожалению, регламент можно интерпретировать двояко.

У нас был один из ведущих сотрудников на фиксированном контракте, которому предложили соглашение голливудского уровня в другой команде (вероятно, речь о нынешнем техническом директоре Дэне Фэллоусе, бывшем главе отдела аэродинамики «Ред Булл» – Sports.ru). Понимаете, его сердце и разум уже не были в нашей компании. Поэтому расходы были перемещены из деятельности, касающейся «Формулы-1», в наш отдел Advanced Technology, где конструируют [гиперкар] RB17, занимаются проектом по [парусной гонке] America’s Cup и миллионом других. Эта личность впоследствии покинула компанию, однако время, которое он не провел, занимаясь деятельностью в «Формуле-1», включили в потолок расходов. Опять же, мы яростно отстаивали мнение, что расходы можно исключить».

Траты, по которым у «Ред Булл» и ФИА возникли разногласия, Хорнер оценивает в 3-3,5 миллиона.

«Ред Булл» оштрафован на 7 млн долларов, время на разработку сокращено на 10 процентов за нарушение финансового регламента 2021 года

«Извиняться должны соперники, а не мы». Кристиан Хорнер о нарушении «Ред Булл»

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