Хюлькенберг стал «явным фаворитом» на место в «Хаасе» в 2023 году (It.motorsport)

близок к тому, чтобы уступить место в «Хаасе» , утверждает It.motorsport.com.

Контракт Шумахера с американской командой истекает в конце сезона-2022. Итальянское издание считает, что Нико стал «явным фаворитом», и видит следующее развитие событий: резервист заменит Мика в «Хаасе» в 2023-м, еще один претендент Антонио Джовинацци будет выступать за в , а сам Шумахер возьмет перерыв.

Сообщается, что Хюлькенберг начал контактировать с «Хаасом» после Гран-при Нидерландов, и с тех пор переговоры активизировались. Команда потребовала от Шумахера результатов перед этапом в Сингапуре, однако Мик с тех так и не заработал очки, в то время как Кевин Магнуссен занял девятое место в США.

Более того, отмечается, что подписание контракта с новым титульным спонсором с сезона-2023 позволяет «Хаасу» не полагаться на гонщиков, которые приносят деньги.

Если сделку с Хюлькенбергом согласуют в ближайшее время, объявление может состояться перед Гран-при Сан-Паулу (13 ноября).

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