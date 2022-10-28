«Ред Булл» оштрафован на $7 млн, время на разработку сокращено на 10 процентов за нарушение финансового регламента 2021 года

договорился с о признании нарушения финансового регламента «Формулы-1» 2021 года.

Австрийская команда превысила лимит на 1,864 миллиона фунтов (около 2 миллионов долларов по сегодняшнему курсу, 1,6 процента от потолка расходов). Сумма перерасхода составила бы 432 652 фунта (около 500 тысяч долларов, 0,37 процента от потолка расходов), если бы команда корректно оформила налоговые вычеты от властей Великобритании, отмечает ФИА. Чемпионы мира также признали нарушение процедуры, так как неверно составили финансовый отчет за 2021 год, исключив ряд статей расхода.

«Ред Булл» выплатит штраф в размере семи миллионов долларов. Также команда в течение следующих 12 месяцев будет ограничена в использовании аэродинамических тестов для разработки машины (вычислительной гидродинамики (CFD) и аэротрубы) на десять процентов. Как коллектив, завоевавший Кубок конструкторов, «Ред Булл» должен был использовать аэротрубу на 70 процентов от номинальных 40 прогонов в неделю. Это количество сократится до 63 процентов от номинального.

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