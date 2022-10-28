Макс Ферстаппен об отказе от «грелок» в «Ф-1»: «Будет много аварий. Я чуть не развернулся на пит-лейн с прогревом до 50 градусов»

Гонщики «Формулы-1» отреагировали на грядущий отказ от термочехлов для шин.

В нынешнем сезоне температуру «грелок» снизили до 70 градусов, а в 2024-м планируется избавиться от чехлов. Во время второй практики перед Гран-при США пилоты опробовали прототипы покрышек «Пирелли» на 2023 год, при этом максимальная температура термочехлов составляла 50 градусов.

«Неприятный опыт. Я выехал на шинах, прогретых до 50 градусов, и чуть не развернулся уже на пит-лейн. Но, конечно, у меня был и самый жесткий комплект.

[В случае отказа от грелок], думаю, будет много аварий. Кроме этого, шины будут деградировать совершенно иначе, поскольку на холодных шинах будет очень много скольжений на первых кругах, и давление в покрышках будет зашкаливать. Деградация будет выше.

[На «Трассе Америк»] можно легко «включить» шины благодаря высокоскоростным поворотам. А что будет на автодроме вроде Монако? Представьте, что случится на подсыхающем треке. Наверное, придется полгонки тратить, чтобы поднять температуру», – высказался Макс Ферстаппен из .

Макс также сравнил болиды «Ф-1» с машинами серий, где «грелки» не используются – к примеру, «Формулы-2» и «Индикара»:

«У них гораздо меньше мощности [в сравнении с «Ф-1»]. Кроме того, наши болиды очень тяжелые. Я пилотировал машину GT3 без чехлов, и она прощает гораздо больше, управляться с ней легче».

Пилот Кевин Магнуссен поделился своими мыслями об отказе от термочехлов:

«Не думаю, что «Пирелли», ФИА и понимают, насколько тяжело прогреть шины, даже если температура чехлов – 70 градусов. При 50 это уже очень трудно. Я считаю, это опасно».

Гонщик допустил такие меры при определенных условиях:

«С текущими шинами это в каких-то случаях невозможно. Сегодня пит-стоп без «грелок» – очень рискованно и фактически небезопасно.

Но если поменять шины, чтобы они работали в гораздо более низком температурном окне, почему нет?»

Макс Ферстаппен: «Дождевые шины нужно сделать лучше – я бы и сам с радостью провел тесты с «Пирелли»

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