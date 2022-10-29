Андреас Зайдль о речи Хорнера: «Очередная сказка меня не особо интересует»

Руководитель не верит рассказам «Ред Булл» о штрафе.

Коллектив из Милтон-Кейнса выплатит семь миллионов долларов за нарушение финансового регламента «Формулы-1» 2021 года. Время «Ред Булл» на CFD и в аэротрубе ограничили на десять процентов. Перед Гран-при Мехико глава команды «Ред Булл» Кристиан Хорнер назвал санкции «драконовскими» и предложил соперникам извиниться.

Зайдль ответил на вопрос, слушал ли он речь Хорнера.

«Нет, я не слушал. Могу себе представить, что это была очередная сказка, пожалуй. Меня она не особо интересует.

Позитивный момент в том, что здорово себя проявила при аудите. Девять команд действовали правильно, а одна команда превысила потолок. Это позитивный исход.

Если говорить о минусах, то, на мой взгляд, наказание не соответствует нарушению. Надеюсь, в будущем меры будут суровее», – сказал Андреас.

Кристиан Хорнер: «Ред Булл» получил гигантский штраф и драконовское ограничение работы в аэротрубе, стоящее до 0,5 секунды с круга»

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