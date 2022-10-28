«Извиняться должны соперники, а не мы». Кристиан Хорнер о нарушении «Ред Булл»

Кристиан Хорнер предложил конкурентам извиниться перед «Ред Булл».

«Ред Булл» стал единственной командой, превысившей потолок расходов в 2021 году. За это коллектив из Милтон-Кейнса наказали штрафом в семь миллионов долларов и десятипроцентным ограничением на тестирование аэродинамики.

«Если честно, пожалуй, перед нами должны извиниться некоторые из наших соперников за определенные обвинения. Мы не извиняемся за то, как выступали, как действовали. Мы переживем тот факт, что надо сделать выводы и в нашем отчете потенциально были допущены ошибки. Но легко говорить постфактум, все теперь специалисты. Намерения нарушать у нас не было.

Мы не сделали ничего нечестного, не было никакого мошенничества, в котором нас обвиняли. Мне не кажется, что мы должны извиняться. Думаю, нужно извлечь уроки – все мы можем сделать выводы из ситуации.

Нас очень публично поколотили – я говорю об обвинениях со стороны других команд. Наших пилотов освистывали на автодромах, мы понесли существенный репутационный ущерб. Пора остановить это и двигаться дальше», – сказал руководитель «Ред Булл».

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