«Порше» купит 50 процентов «Уильямса» и станет мотористом «Ф-1» с 2026-го. Сделка почти оформлена (Ziggo Sport)

Теги Заубер Ред Булл Уильямс Ауди Порше Формула-1 Фольксваген Альфа Ромео Авто

«Порше» близок к покупке 50 процентов акций «Уильямса».

Немецкая компания пыталась договориться с «Ред Булл», однако стороны не пришли к соглашению.

Как сообщил комментатор Ziggo Sport Джек Плой, «Порше» приобретет половину акций «Уильямса» и станет поставщиком двигателей с 2026 года.

«Сделка почти оформлена», – добавил Плой.

Ранее о приходе в «Формулу-1» объявила другая фирма концерна «Фольксваген» – «Ауди». Предполагается, что она выкупит «Заубер» (в настоящий момент выступает как «Альфа Ромео»).

«Порше» ведет переговоры с командами «Формулы-1»

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