«Порше» купит 50 процентов «Уильямса» и станет мотористом «Ф-1» с 2026-го. Сделка почти оформлена (Ziggo Sport)

«Порше» близок к покупке 50 процентов акций «Уильямса».

Немецкая компания пыталась договориться с , однако стороны не пришли к соглашению.

Как сообщил комментатор Ziggo Sport Джек Плой, «Порше» приобретет половину акций и станет поставщиком двигателей с 2026 года.

«Сделка почти оформлена», – добавил Плой.

Ранее о приходе в «Формулу-1» объявила другая фирма концерна «Фольксваген» – . Предполагается, что она выкупит (в настоящий момент выступает как ).

«Порше» ведет переговоры с командами «Формулы-1»

🏎Все о «Формуле-1» в ваших соцсетях: Facebook | ВК | Telegram | Instagram