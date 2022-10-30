Хэмилтон выложил фото с Алонсо из 2007-го после слов Фернандо о ценности титулов и борьбе с напарниками

Пилот поделился фотографией 2007 года с Фернандо Алонсо, сопроводив ее эмодзи «👍🏾».

Фото сделано после Гран-при США – тогда Хэмилтон выиграл гонку, Алонсо финишировал вторым. В 2007-м гонщики выступали за , новичок «Формулы-1» Льюис опередил действовавшего двукратного чемпиона Фернандо по итогам сезона, при этом обоим пилотам не хватило одного очка до титула.

Накануне Алонсо, ныне представляющий «Альпин», заявил, что титулы Хэмилтона являются «менее ценными», чем Макса Ферстаппена из . Ферстаппену и самому Алонсо не приходилось сражаться с напарниками за чемпионство, в отличие от Хэмилтона и , добавил Фернандо. Позже испанец заявил, что сравнивать титулы нельзя, ведь все они являются «потрясающими, заслуженными и вдохновляющими».

Фернандо Алонсо: «Титулы Хэмилтона менее ценны, чем Ферстаппена – Макс не сражался за них с напарниками, как и я»

Фернандо Алонсо: «Устал от заголовков. Все титулы – потрясающие, заслуженные и вдохновляющие, сравнивать нельзя»

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