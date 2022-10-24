Сироткин объявил о завершении карьеры гонщика: «Меня не стоит ждать в гонках – не вижу реальных возможностей для развития»

Российский пилот объявил о завершении карьеры гонщика.

По словам Сироткина, он не видит для себя перспектив выступать в гонках на высоком уровне в ближайшей перспективе и предпочитает сосредоточиться на работе в Российской автомобильной федерации (РАФ) и развитии своей гоночной Академии.

«После сезона в «Формуле-1» было достаточно много очень сильных гонок, и даже в какой-то момент весьма хорошие перспективы развития карьеры в других сериях. Но так или иначе это все склонило меня к мыслям о том, что именно в спорте добиться больших результатов, чем те, что уже были, у меня не выйдет.

И это был переломный момент, когда я понял, что надо смотреть шире, не ограничивать собственный рост и свои достижения сугубо гоночной карьерой.

Так как я действительно люблю автоспорт, причем не только сами гонки, но и техническую его сторону, мне искренне хотелось добиваться больших целей и задач в этой сфере. Именно поэтому я основал свою гоночную академию, поскольку уже тогда видел, что ни в России, ни в мире, нет как таковой грамотной системы образования в автоспорте. Примерно по такому же сценарию мне посчастливилось занять пост исполнительного директора РАФ.

Вернусь ли я в гонки? Ответ — нет, меня не стоит ждать в гонках. Как бы сильно мне ни нравилось пилотировать, я не вижу в этом реальных возможностей для развития даже в среднесрочной перспективе. Следовательно, я не вижу и смысла тратить на это время и силы, которые могли бы принести гораздо больше пользы, если направить их в другое русло», – рассказал Сироткин.

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