Ферстаппен стал 11-м обладателем поула за последние 11 Гран-при в Мексике

Гонщик выиграл квалификацию на автодроме имени братьев Родригес и продолжил традицию Гран-при Мехико (ранее проводился как Гран-при Мексики).

За последние 11 лет никому не удавалось дважды взять поул в Мексике. До Ферстаппена с поул-позиции стартовали Айртон Сенна, Герхард Бергер, Рикардо Патрезе, Найджел Мэнселл (в 1989-1992 годах), а также Нико Росберг, , , Даниэль Риккардо, и Валттери Боттас (в 2015-2021 годах).

В 2019-м Ферстаппен выиграл квалификацию, однако получил штраф в виде потери трех позиций на стартовой решетке за игнорирование желтых флагов.

Ферстаппен обогнал Леклера по количеству поулов и выиграл 6-ю квалификацию в 2022 году

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