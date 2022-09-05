Офицер Ферстаппен идет за рекордом Шумахера и Феттеля, «Макларен» подписал Пиастри, Гасли почти в «Альпин» и другие события Гран-при Нидерландов

Sports.ru представляет дайджест главных событий Гран-при Нидерландов «Формулы-1» и других гоночных серий за неделю.

1. Ферстаппен выиграл домашнюю гонку, четвертую подряд и десятую за сезон - до рекорда Шумахера и Феттеля остались три победы.

Кроме того, Макс стал гонщиком дня, а в квалификации взял 17-й поул в карьере, обогнав Леклера. Все успехи в Зандворте достигнуты в шлеме, посвященном отцу, и в ранге офицера Ордена Оранских-Нассау.

2. На победу претендовал Хэмилтон, однако появление виртуальной машины безопасности, а затем и реального сэйфти-кара спутало стратегию «Мерседеса». Льюис вскипел по радио, потом извинился, а Вольфф признал, что функция команды в такие моменты – быть «мусорным ведром и мешком для рвоты».

В итоге вторым финишировал Расселл, третье место досталось Леклеру, Хэмилтон – лишь четвертый.

3. «Феррари» хуже команд «Формулы-2» и «Формулы-3» в плане стратегии и пит-стопов, считает Росберг: Скудерия запорола пит-стопы Сайнса, который в итоге стал восьмым (при этом со штрафом Карлос категорически не согласился). Бинотто ответил чемпиону 2016 года, что менять специалистов «Феррари» не будет.

4. Пиастри наконец-то в «Макларене» – команда подписала многолетний контракт с сезона-2023. «Альпин» проиграл «дело Оскара» и раскошелится приблизительно на 900 тысяч долларов.

Австралиец рассказал, как уходил из «Альпин»: Пиастри неоднократно подтверждал, что покинет команду, а о повышении до боевого гонщика ему сообщили на глазах сотрудников, не знакомых с ситуацией. У Сафнауэра своя версия событий – при объявлении присутствовал всего один техник.

5. Гасли близок к переходу в «Альпин» – «Альфа Таури» уже согласовала с французами сумму компенсации. На место Пьера «Ред Булл» посадит Колтона Херту, но есть нюанс: пилоту «Индикара» не хватает баллов для получения суперлицензии, а руководитель «Ф-1» Доменикали настаивает на соблюдении правил.

Фаворитом на место Шумахера в «Хаасе» считается Джовинацци. Мик, как сообщается, покидает программу «Феррари».

6. Алонсо извинился перед Хэмилтоном за «идиота» на Гран-при Бельгии и назвал экс-напарника «легендой нашего времени». Чемпионы сфотографировались в обнимку, Фернандо получил от Льюиса подписанную кепку «Мерседеса».

7. Сделка «Порше» и «Ред Булл» срывается, альтернативный вариант для автопроизводителя – «Макларен». В австрийской команде требуют независимости и могут остаться с «Хондой».

8. Цунода потеряет десять позиций на старте Гран-при Италии из-за пятого за сезон предупреждения.

⏱️ Хроника гонки: Ферстаппен выиграл Гран-при Нидерландов, Хэмилтон потерял подиум

🏆 Положение в личном зачете и Кубке конструкторов после Гран-при Нидерландов

Другие серии

1. Баньяя стал лучшим на Гран-при Сан-Марино MotoGP с минимальным отрывом и приближается к Куартараро в личном зачете. Довициозо завершил карьеру в премьер-классе.

2. Армстронг выиграл спринт «Формулы-2» в Зандворте, Другович победил в основной гонке и фактически обеспечил себе титул.

3. Первый заезд «Формулы-3» выиграл Коллет, второй – Мэлони, Смоляр остался без очков.

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Гельмут Марко: «Перес по пятницам как минимум на секунду медленнее Ферстаппена, поэтому ценность его данных ограничена»

🔔 Гонки в ближайшие семь дней

1. Гран-при Италии «Ф-1» (9-11 сентября).

2. Развязка сезона «Ф-3» и предпоследний этап «Ф-2» в Монце (9-11 сентября).

3. Ралли Греции WRC (8-11 сентября).

4. Решающая гонка сезона «Индикара» (11 сентября).

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