Дженсон Баттон о проблемах Пиастри: «Для меня были важные близкие люди, которые могли сказать, что я не мог забыть, как управлять болидом»

Баттон высказался о проблемах Пиастри с результатами.

Чемпион «Формулы-1» 2009 года Дженсон Баттон признал, что переворот в борьбе за титул в нынешнем сезоне стал для него сюрпризом.

Баттон отметил, что Оскару Пиастри не лучшим образом удалось справиться с давлением в условиях борьбы за титул. Пиастри проигрывает своего напарнику Ландо Норрису уже в семи Гран-при подряд и отстает в общем зачете на 24 балла.

«Все это довольно забавно – ведь все, включая меня, думали о том, что Оскар Пиастри сможет лучше справиться с давлением [в борьбе за титул]. Но, судя по всему, ситуация перевернулась.

На мой взгляд, важным поворотным моментом стал Гран-при Мехико, где Ландо Норрису удалось создать большой отрыв, а Пиастри даже близко не мог сравниться с ним по скорости. Для гонщика это тяжелый удар, и тут вопрос в том, как ты можешь с этим справиться.

Лично для меня было очень важным собрать вокруг себя людей, которые меня поддерживали, которые в такие моменты могли убедить меня, что я не мог вдруг забыть, как управлять гоночным болидом.

Все эти гонщики невероятно талантливы. У них есть дар, и они очень много работают. Но когда дело доходит до борьбы за титул чемпиона, груз ответственности, который падает на плечи гонщика, меняет все. Ты начинаешь в себе сомневаться, под давлением напряжение нарастает», – рассказал Баттон.

