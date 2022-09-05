Сделка «Порше» с «Ред Булл» проваливается, «Макларен» – альтернативный вариант (F1-Insider)

«Порше» и «Ред Булл» не могут договориться о сотрудничестве.

Предполагалось, что немецкий автопроизводитель не только станет мотористом «Ред Булл» с 2026 года, но и приобретет 50 процентов акций гоночной компании.

Сценарий с покупкой части «Ред Булл» отверг советник команды :

«Порше» не станет нашим акционером.

Кроме того, у нас есть все возможности для создания собственных двигателей».

Как сообщает F1-Insider.com, на данный момент сделка между «Порше» и «Ред Булл» о поставке силовых установок проваливается. Тем не менее, компания из Штутгарта нацелена на вступление в «Формулу-1» в 2026 году. Альтернативным вариантом для «Порше» может стать .

Ранее утверждалось, что «Ред Булл» может продолжить сотрудничество с «Хондой». Боссы коллектива из Милтон-Кейнса утверждали, что при любом развитии событий намерены создавать двигатели на базе своего моторного подразделения Red Bull Powertrains.

Часть руководства «Ред Булл» хочет остаться с «Хондой», сделка с «Порше» осложняется (Autosport)

Кристиан Хорнер о переговорах с «Порше»: «Ред Булл» всегда был независимой командой. Сохранение этого является необходимым условием»

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