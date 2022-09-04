MotoGP. Гран-при Сан-Марино-2022. Баньяя выиграл гонку с отрывом в 0,034 секунды, Бастианини – 2-й, Виньялес – 3-й

Гонщик «Дукати» Франческо Баньяя одержал победу на Гран-при Сан-Марино.
Баньяя опередил Энеа Бастианини из «Грезини» на 0,034 секунды, пилот «Априлии» Маверик Виньялес стал третьим, лидер чемпионата Фабио Куартараро («Ямаха») финишировал пятым, обладатель поула Джек Миллер упал на старте.
Гран-при Сан-Марино
Мизано
4 сентября 2022 года
Гонка
1. Франческо Баньяя («Дукати») – 27 кругов
2. Энеа Бастианини («Грезини») +0,034
3. Маверик Виньялес («Априлия») +4,212
4. Лука Марини («ВР46») +5,283
5. Фабио Куартараро («Ямаха») +5,771
6. Алеш Эспаргаро («Априлия») +10,230
7. Алекс Ринс («Сузуки») +12,496
8. Брэд Биндер («КТМ») +14,661
9. Хорхе Мартин («Прамак-Дукати») +17,732
10. Алекс Маркес («ЛЧР Хонда») +21,986
11. Мигел Оливейра («КТМ») +23,685
12. Андреа Довициозо («РНФ») +29,276
13. Рауль Фернандес («КТМ Тек 3») +30,433
14. Штефан Брадль («Хонда») +31,768
15. Такааки Накагами («ЛЧР Хонда») +32,547
16. Даррин Биндер («РНФ») +41,857
17. Марко Беццекки («ВР46») +50,559
18. Джек Миллер («Дукати») +53,371
19. Реми Гарднер («КТМ Тек 3») +56,613
20. Фабио ди Джанантонио («Грезини») +57,304
21. Кадзуки Ватанабэ («Сузуки») +57,404
Сошли:
Франко Морбиделли («Ямаха»)
Жоан Зарко («Прамак-Дукати»)
Микеле Пирро («Дукати»)
Пол Эспаргаро («Хонда»)
Положение в чемпионате
Топ-5
1. Фабио Куартараро – 211 очков
2. Франческо Баньяя – 181
3. Алеш Эспаргаро – 178
4. Энеа Бастианини – 138
5. Жоан Зарко – 125
MotoGP. Гран-при Сан-Марино-2022. Квалификация. Миллер выиграл поул, Баньяя – 2-й, Бастианини – 3-й, Куартараро – 8-й
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