MotoGP. Гран-при Сан-Марино-2022. Баньяя выиграл гонку с отрывом в 0,034 секунды, Бастианини – 2-й, Виньялес – 3-й

Гонщик «Дукати» Франческо Баньяя одержал победу на Гран-при Сан-Марино.

Баньяя опередил Энеа Бастианини из «Грезини» на 0,034 секунды, пилот «Априлии» Маверик Виньялес стал третьим, лидер чемпионата Фабио Куартараро («Ямаха») финишировал пятым, обладатель поула Джек Миллер упал на старте.

Гран-при Сан-Марино

Мизано

4 сентября 2022 года

Гонка

1. Франческо Баньяя («Дукати») – 27 кругов

2. Энеа Бастианини («Грезини») +0,034

3. Маверик Виньялес («Априлия») +4,212

4. Лука Марини («ВР46») +5,283

5. Фабио Куартараро («Ямаха») +5,771

6. Алеш Эспаргаро («Априлия») +10,230

7. Алекс Ринс («Сузуки») +12,496

8. Брэд Биндер («КТМ») +14,661

9. Хорхе Мартин («Прамак-Дукати») +17,732

10. Алекс Маркес («ЛЧР Хонда») +21,986

11. Мигел Оливейра («КТМ») +23,685

12. Андреа Довициозо («РНФ») +29,276

13. Рауль Фернандес («КТМ Тек 3») +30,433

14. Штефан Брадль («Хонда») +31,768

15. Такааки Накагами («ЛЧР Хонда») +32,547

16. Даррин Биндер («РНФ») +41,857

17. Марко Беццекки («ВР46») +50,559

18. Джек Миллер («Дукати») +53,371

19. Реми Гарднер («КТМ Тек 3») +56,613

20. Фабио ди Джанантонио («Грезини») +57,304

21. Кадзуки Ватанабэ («Сузуки») +57,404

Сошли:

Франко Морбиделли («Ямаха»)

Жоан Зарко («Прамак-Дукати»)

Микеле Пирро («Дукати»)

Пол Эспаргаро («Хонда»)

Положение в чемпионате

Топ-5

1. Фабио Куартараро – 211 очков

2. Франческо Баньяя – 181

3. Алеш Эспаргаро – 178

4. Энеа Бастианини – 138

5. Жоан Зарко – 125

MotoGP. Гран-при Сан-Марино-2022. Квалификация. Миллер выиграл поул, Баньяя – 2-й, Бастианини – 3-й, Куартараро – 8-й

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