«Заубер» будет использовать особую ливрею на Гран-при Лас-Вегаса

В «Заубере» показали ливрею для Гран-при Лас-Вегаса.

Команда «Заубер » на предстоящем Гран-при Лас-Вегаса будет использовать особую ливрею на своих гоночных болидах.

Ливрея получила название «Последний круг», символизирующий три финальных гонких, которые предстоит провести коллективу перед сменой названия с «Заубера» на «Ауди» в 2026 году. Ливрею планируют использовать на этапах в Лас-Вегасе, Катаре и Абу-Даби.

Норрис 7 лет просидел в «Макларене» в ожидании титула «Ф-1». Его звали «Ред Булл» и «Мерседес»