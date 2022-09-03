Отмар Сафнауэр: «Разговор с Пиастри о повышении не был странным, там был один техник, а не группа людей»

Руководитель «Альпин» Отмар Сафнауэр заявил, что Оскар Пиастри неверно передает историю о повышении.

Пиастри сообщил, что Сафнауэр рассказал ему о назначении боевым гонщиком «Альпин» на глазах других сотрудников, не знакомых с ситуацией, и назвал момент «странным». В следующем сезоне Оскар будет выступать за .

«Я могу лишь повторить то, что говорил ранее: Оскар был на симуляторе. Когда он закончил сессию на симуляторе, я подошел, сказал о пресс-релизе и поздравил его. Он улыбнулся и сказал «спасибо».

Была ли там группа людей? Не могу сказать «нет», я был там и еще техник, который оказался в том же помещении. Если вы никогда не были на симуляторе, это довольно большая комната. Всего нас было трое, так что это не группа людей. Разговор не был странным, он улыбнулся и сказал «спасибо».

После Гран-при Нидерландов Сафнауэр и Пиастри решат, продолжит ли он работу как резервист в нынешнем сезоне:

«Он с нами в этот уик-энд, работает на симуляторе. В понедельник мы с ним поговорим и решим, что делать дальше».

Комиссия по контрактам единогласно постановила, что у «Альпин» не было действующего контракта с Пиастри на сезон-2023.

«Я не знал, какие аргументы у другой стороны. Как все знают, прошло четыре дня, и у обеих сторон были хорошие аргументы. Я думал, ситуация 50 на 50. Вы знаете, как все обернулось – не в нашу пользу. Но я в любом случае принимаю решение», – прокомментировал решение Сафнауэр.

Также Отмар рассказал о лояльности к Пиастри:

«Мы сделали все и даже больше, о чем говорили – это включает в себя 3500 км на прошлогоднем болиде, роль резервиста в «Макларене» и «Мерседесе», когда нас попросили, можем ли мы поделиться. Мы это позволили. Мы ему платили. Вот наша лояльность Оскару.

Единственное, о чем мы просили Оскара в том контракте – стать гонщиком «Альпин» или другой команды [на выбор «Альпин»] в 2023-м и 2024-м. Он этого не сделал».

Оскар Пиастри: «Я много раз говорил Сафнауэру, что уйду из «Альпин», а он объявил о моем повышении перед членами команды, не знакомыми с ситуацией»

Отмар Сафнауэр: «Жаль, что Пиастри не хватило порядочности»

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