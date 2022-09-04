Цунода потеряет 10 позиций на старте Гран-при Италии – в Зандворте он получил уже 5-е официальное предупреждение в этом сезоне

Пилот потеряет 10 позиций на стартовой решетке .

Причиной получения штрафа стало то, что Цунода превысил допустимый лимит официальных предупреждений, полученных от стюардов по ходу нынешнего сезона.

На Гран-при Нидерландов Цунода получил официальное предупреждение из-за странной ситуации, возникшей в конце гонки, когда у японца отстегнулись ремни безопасности, пока он находился на трассе.

Стюарды выяснили, что причиной неполадок в работе болида «Альфа Таури» стала проблема с дифференциалом. Во время слушания Цунода признал, что находясь на трассе (в тот момент, когда в первый раз остановил свой болид) почти отстегнул ремни безопасности и был готов покинуть кокпит болида, завершая выступления в гонке. Однако команда сказала ему продолжать заезд и вернуться в боксы. Таким образом, Цунода фактически находился на треке с отстегнутыми ремнями безопасности. За что и получил официальное предупреждение.

Это предупреждение стало для Цуноды уже пятым в нынешнем сезоне, что автоматически означает получение штрафа. Предыдущие предупреждения были получены на этапах в Бахрейне, Монако и дважды в Австрии.

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