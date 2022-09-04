Нико Росберг о «Феррари»: «Команды «Ф-2» и «Ф-3» лучше работают со стратегией и пит-стопами»

Чемпион «Формулы-1» 2016 года резко раскритиковал стратегов и механиков «Феррари».

На Гран-при Нидерландов Карлос Сайнс потерял много времени на пит-стопе, а затем механики оставили гайковерт на траектории пилота . Также Карлос получил пятисекундный штраф за небезопасный выпуск с пит-лейн. Ранее Скудерия неоднократно выбирала сомнительные стратегические решения.

Нико призвал руководителя «Феррари» навести порядок.

«Боже ты мой. Маттиа Бинотто продолжает повторять: «Нет-нет, нам не нужны изменения, все идет хорошо». Когда этот день настанет? Невозможно [так продолжать].

Даже команды «Формулы-2» и «Формулы-3» лучше работают со стратегией и пит-стопами, чем «Феррари». Ты заезжаешь в боксы, а шин нет. В какой-то момент необходимо начать перестановки.

Кроме того, болиду теперь не хватает скорости – особенно было заметно в Спа. Сейчас мы снова это увидели, так что команда начинает откатываться. Необходимо продолжать развитие машины в верном направлении.

Про Бинотто часто говорят, что он инженер. Можно предположить, что нужна схема с двумя лидерами: инженером и менеджером, который занимался бы бизнес-вопросами и сотрудниками. Такие предложения существуют.

Я недостаточно хорошо знаю Бинотто. Как бы то ни было, он должен начать изменения, касающиеся специалистов. Мне кажется, слишком многое идет не так. Мы комментируем и просто ждем, что что-то произойдет. Мы знаем, что очень скоро случится новая ошибка «Феррари». Это нездорово. На мой взгляд, команде необходимы фундаментальные изменения в плане сотрудников или их совместной работы», – высказался эксперт Sky Sports.

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