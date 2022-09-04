Формула-2. Нидерланды. Другович выиграл 2-ю гонку, Версхор – 2-й, Иваса – 3-й, Пуршер – 10-й

Пилот «МП Моторспорт» Фелипе Другович выиграл основную гонку «Формулы-2» в Зандворте с поула.
Победа стала для Друговича пятой в сезоне. Его соперник Тео Пуршер («АРТ») финишировал лишь десятым после старта 16-м, что позволило бразильцу увеличить преимущество в чемпионате. Фелипе может оформить титул в Монце – за этап до окончания сезона: его отрыв составляет 70 очков, в то время как за оставшиеся гонки можно заработать 78.
Второе место занял гонщик «Трайдента» Рихард Версхор, третьим – Аюму Иваса из «ДАМС».
Гонку прерывали красными флагами из-за аварии пилота «Карлина» Логана Сэрджанта и трижды – выездами машины безопасности. Сражавшегося за победу Джека Дуэна («Виртуози») выбили в ограждение на одном из рестартов.
Формула-2. Нидерланды. Армстронг выиграл 1-ю гонку, Другович – 10-й, Пуршер – 20-й
Формула-2. Нидерланды. Квалификация. Другович взял поул, Дуэн – 2-й, Сэрджант – 3-й, Пуршер разбил болид
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