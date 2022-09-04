Формула-2. Нидерланды. Другович выиграл 2-ю гонку, Версхор – 2-й, Иваса – 3-й, Пуршер – 10-й

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Пилот «МП Моторспорт» Фелипе Другович выиграл основную гонку «Формулы-2» в Зандворте с поула.

Победа стала для Друговича пятой в сезоне. Его соперник Тео Пуршер («АРТ») финишировал лишь десятым после старта 16-м, что позволило бразильцу увеличить преимущество в чемпионате. Фелипе может оформить титул в Монце – за этап до окончания сезона: его отрыв составляет 70 очков, в то время как за оставшиеся гонки можно заработать 78.

Второе место занял гонщик «Трайдента» Рихард Версхор, третьим – Аюму Иваса из «ДАМС».

Гонку прерывали красными флагами из-за аварии пилота «Карлина» Логана Сэрджанта и трижды – выездами машины безопасности. Сражавшегося за победу Джека Дуэна («Виртуози») выбили в ограждение на одном из рестартов.

Этап 12, Нидерланды
Зандворт
4 сентября 2022 года
2-я гонка
Топ-10
 
1. Фелипе Другович («МП Моторспорт») –  38 кругов
2. Рихард Версхор («Трайдент») +2,4
3. Аюму Иваса («ДАМС») +3,6
4. Деннис Хаугер («Према») +6,9
5. Энцо Фиттипальди («Хароуз») +7,9
6. Амаури Кордел («Ван Амерсфорт») +10,8
7. Юри Випс («Хайтек») +12,4
8. Давид Бекман («Ван Амерсфорт») +13,1
9. Олли Колдуэлл («Кампос») +14,6
10. Тео Пуршер («АРТ») +15,5
 
Положение в чемпионате
Топ-5
 
1. Фелипе Другович – 233 очка
2. Тео Пуршер – 163
3. Логан Сэрджант – 130
4. Джек Дуэн – 121
5. Лиам Лоусон – 119
 

Формула-2. Нидерланды. Армстронг выиграл 1-ю гонку, Другович – 10-й, Пуршер – 20-й

Формула-2. Нидерланды. Квалификация. Другович взял поул, Дуэн – 2-й, Сэрджант – 3-й, Пуршер разбил болид

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