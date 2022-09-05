Маттиа Бинотто: «Феррари» не будет менять специалистов, вот прямой ответ Росбергу»

Руководитель «Феррари» отреагировал на критику со стороны Нико Росберга.

На Гран-при Нидерландов команда завалила пит-стопы , а на протяжении всего сезона выделялась необычным стратегиями.

Чемпион «Формулы-1» 2016 года и эксперт Sky Sports заявил, что «даже команды «Формулы-2» и «Формулы-3» лучше работают со стратегией и пит-стопами, чем «Феррари». Кроме того, Нико предположил, что Скудерии «необходимы фундаментальные изменения», касающееся кадрового состава.

«Мы не будем менять специалистов, вот прямой ответ Росбергу. Важнее сохранять стабильность и стараться прибавлять от гонки к гонке. У нас прекрасная команда, я в этом не сомневаюсь», – высказался Бинотто.

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