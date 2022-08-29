Часть руководства «Ред Булл» хочет остаться с «Хондой», сделка с «Порше» осложняется (Autosport)

«Ред Булл» все еще не объявил о соглашении с «Порше» на поставку двигателей с 2026 года.

Другая фирма концерна «Фольксваген» – «Ауди» – официально подтвердила участие в «Формуле-1». Предполагалось, что «Порше» выкупит 50 процентов гоночной компании «Ред Булл» и будет производить силовые установки на базе команды в Милтон-Кейнсе.

По информации источников Autosport, отсутствие заявления от «Ред Булл» и «Порше» связано с тем, что между сторонами по-прежнему есть разногласия по ключевым вопросам, таким как распределение акций и голосов. Также звучат предположения о том, что часть руководства «Ред Булл» предпочла бы продолжить сотрудничество с «Хондой» в долгосрочной перспективе. «Хонда» официально покинула «Ф-1», однако будет заниматься силовыми установками под брендом Red Bull Powertrains до конца 2025 года.

«Ситуация сложная, – подтвердил советник Гельмут Марко Auto Motor und Sport. – Нужно прояснить многие детали. Мы рады «Порше», но все не так просто. Надеюсь, переговоры придут к успешному завершению».

По версии AMuS, руководителя коллектива из Милтон-Кейнса Кристиана Хорнера, главу конструкторского бюро и Марко, которые всегда были сторонниками независимой команды, беспокоит предстоящая покупка половины гоночной компании, одобренная владельцем «Ред Булл» Дитрихом Матешицем, так как «Порше» нацелится на соответствующее влияние. Немецкое издание отмечает, что «Хонда» может являться в том числе и козырем в рукаве «Ред Булл» для давления на «Порше».

Менеджеры «Хонды» также указывали на то, что рассматривают полноценное возвращение в 2026 году. Autosport считает, что сотрудничество с Red Bull Powertrains будет трудно наладить, поскольку «Хонда» предпочитает создавать моторы в Японии. Более реалистичным способом вернуться в «Ф-1» видится соглашение на поставку двигателей либо .

Журналист сайта «Ф-1» Лоренс Барретто подтверждает, что один из вариантов для «Ред Булл» – продолжение взаимодействия с «Хондой».

В то же время у «Порше» нет запасного плана, если сделка с «Ред Булл» сорвется.

Хорнер ответил на вопрос о возможном продлении сотрудничества с «Хондой»:

«Что касается 2026 года, ничего еще не решено. То есть, мы основали Red Bull Powertrains, наняли более 300 сотрудников – это наш путь».

Хорнер также отметил, что команда точно будет использовать свое моторное подразделение в 2026 году и уклонился от ответа на вопрос, могут ли двигатели Red Bull Powertrains создаваться под брендом «Хонды»:

«В данный момент мы сосредоточены на своем проекте. И, конечно, вокруг много спекуляций.

Здорово, что производители заинтересованы в приходе в «Ф-1» или сохранении места, но мы нацелены на Red Bull Powertrains, у нас есть база, установки для испытаний, мы наняли специалистов, которые являются одними из лучших талантов в «Ф-1». Мы считаем, что находимся в очень хорошем положении, если говорить о будущем».

Мотористы из США и Кореи претендуют на попадание в «Ф-1», «Хонда» хочет вернуться в 2026-м (AMuS)

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