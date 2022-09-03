Оскар Пиастри: «Я много раз говорил Сафнауэру, что уйду из «Альпин», а он объявил о моем повышении перед членами команды, не знакомыми с ситуацией»

рассказал об уходе из «Альпин» и поведении Отмара Сафнауэра.

Со следующего сезона резервист французской команды будет выступать за «Макларен». Руководитель «Альпин» Сафнауэр обвинил Оскара в непорядочности и сообщил, что юниор «улыбнулся и поблагодарил», когда ему сообщили о повышении до боевого гонщика.

Пиастри, подписавший контракт с «Маклареном» еще 4 июля, поделился своей версией событий.

«Комиссия по контрактам подтвердила, что у меня не было соглашения на сезон-2023 [с «Альпин»]. Я был волен выбирать свою судьбу, и решил, что «Макларен» – прекрасная возможность. Они действовали очень открыто и действительно хотели заполучить меня. Если быть предельно откровенным, мне не хватало ясности по поводу будущего в «Альпин».

Команда публично заявляла, что желает продолжить работу с Фернандо [Алонсо] как минимум на год или два. Я уважаю это решение. Но после года вне гонок у меня были большие надежды на место в «Альпин», а ясности не прибавлялось. И, подобно ситуации с Фернандо, от переговоров оставались странные ощущения. Не казалось, что [остаться –] верный выбор.

Из-за туманного будущего и, в конечном счете, утраты доверия, я решил, что переход в «Макларен» – наилучший вариант. Они предложили очень привлекательную сделку, и иметь с ними дело было приятно», – сообщил Пиастри.

Оскар прокомментировал историю со скандальным твитом, когда он опроверг объявление «Альпин», и тот самый разговор с Сафнауэром:

«Я принял решение гораздо раньше [ухода Алонсо], так что объявление запутало и расстроило еще больше, ведь я говорил команде, что не собираюсь продолжать. Я очень расстроился, поскольку заявление было неправдой, и оно помешало мне как следует попрощаться со всеми в Энстоуне. Я был в команде более двух с половиной лет, и очень расстраивает, что оставшаяся часть коллектива узнала о моем уходе вот так. У меня до сих пор не появился шанс попрощаться и выразить благодарность всем мужчинам и женщинам в Энстоуне.

[Разговор с Сафнауэром о повышении] вышел странным и, откровенно говоря, разочаровывающим. Он сделал это публично перед некоторыми членами команды, которые ничего не знали о ситуации, и я не хотел устраивать сцену у них на глазах. Когда мы поговорили наедине, я сказал Отмару о нашей позиции, о чем уже много раз ему говорил. Меня очень удивило это объявление.

Пока что это главный момент в моей карьере и, пожалуй, в жизни. Мы вместе с менеджментом решили, что нужно опровергнуть ложное объявление. Кроме того, могли возникнуть правовые последствия, если бы мы этого не сделали. Я не собирался делать [твит] чем-то большим, чем просто констатацией факта. Последняя строчка («Я не подписывал контракт с «Альпин» на 2023 год. Я не буду выступать за «Альпин» в следующем сезоне» – Sports.ru) вышла довольно сильной, но, как постановила Комиссия по контрактам, это просто факт».

В то же время австралиец отметил, что не имеет претензий к другим специалистам, работающим в «Альпин»:

«Мне очень нравилось в «Альпин», я провел два невероятно успешных сезона как пилот Академии, выиграл два титула [в «Формуле-3» и «Формуле-2»], поэтому не испытываю к команде в Энстоуне ничего, кроме уважения.

У меня остались прекрасные воспоминания о моем времени в Энстоуне, но теперь я сосредоточен на своем будущем и начале карьеры в «Ф-1».

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