Гельмут Марко: «Спасибо Вольффу за директиву. Похоже, «Мерседес» опустился еще ниже»

Советник иронично поблагодарил за техническую директиву .

После дубля на Гран-при Бельгии Марко упомянул директиву по контролю за галопированием, которую поддерживал исполнительный директор «Мерседеса».

«Продолжать развитие – это наша философия. Шасси останется фактически тем же в следующем году, – сказал Марко, отвечая на вопрос о том, не пора ли переключаться на сезон-2023. – Может, придется что-то поменять в шасси из-за новых указаний Тото. В этот уик-энд они сработали очень хорошо! Спасибо ему. Похоже, «Мерседес» опустился еще ниже.

Все сработало идеально. Болид, шины. Легкая гонка! Мы довольны выступлением Переса. [Второе место –] хороший результат, если в первой практике ты более чем на секунду отстаешь».

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