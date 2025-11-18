Фото
3

В «Альпин» обновили ливрею болида на три финальных Гран-при сезона-2025

«Альпин» в оставшихся гонках будет использовать обновленную ливрею.

Команда «Альпин» показала обновленный вид ливреи болида. Данную ливрею команда собирается использовать на всех трех оставшихся в нынешнем сезоне Гран-при – в Лас-Вегасе, Катаре и Абу-Даби.

Норрис 7 лет просидел в «Макларене» в ожидании титула «Ф-1». Его звали «Ред Булл» и «Мерседес»

Опубликовал: Александр Моисеенко
Источник: соцсети «Альпин»
