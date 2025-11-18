В «Альпин» обновили ливрею болида на три финальных Гран-при сезона-2025
«Альпин» в оставшихся гонках будет использовать обновленную ливрею.
Команда «Альпин» показала обновленный вид ливреи болида. Данную ливрею команда собирается использовать на всех трех оставшихся в нынешнем сезоне Гран-при – в Лас-Вегасе, Катаре и Абу-Даби.
Опубликовал: Александр Моисеенко
Источник: соцсети «Альпин»
