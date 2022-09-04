Херта перейдет в «Альфа Таури» в случае получения суперлицензии (Крис Медланд)

Журналист Racer Крис Медланд рассказал, что американский гонщик Колтон Херта близок к переходу в .

Согласно информации Медланда, советник «Ред Булл» прямым текстом сообщил ему о достижении договоренности с Колтоном Хертой о переходе в систему «Ред Булл» в «Формуле-1».

По словам Марко, переход осуществится в том случае, если Херта получит суперлицензию, необходимую для выступлений в «Формуле-1». В том случае, если Херта получит разрешение, место в команде ему освободит , который перейдет в .

Пилот «Индикара» уже какое-то время считается претендентом на место в «Альфа Таури» в 2023 году. В то же время Херта набрал лишь 32 из 40 баллов, необходимых для получения суперлицензии, и не может выступать в «Формуле-1».

Получение суперлицензии для Херты представляется очень непростой задачей.

«Ред Булл» поборется за суперлицензию для Херты, несмотря на недостаточное количество баллов. Доменикали против

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