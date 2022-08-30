Шумахер покинет программу «Феррари», Джовинацци – фаворит на место в «Хаасе» (Autosport)

Пилот «Хааса» Мик Шумахер не будет представлять Академию «Феррари» в следующем сезоне.
Контракт Мика заканчивается в конце года и не будет продлен. Издание Autosport предполагает, что Шумахер покинет «Хаас», и называет фаворитом на его место Антонио Джовинацци – бывшего пилота «Альфа Ромео». Джовинацци проведет за «Хаас» две практики в 2022 году. Ранее Шумахера связывали с потенциальным переходом в «Альпин» или «Альфа Таури».
Также ожидается, что в ближайшее время «Альфа Ромео» объявит о продлении контракта с Чжоу Гуаньюем на сезон-2023.
Мик стал гонщиком программы «Феррари» в 2019 году после завоевания титула в Европейской «Формуле-3». После этого немец выиграл «Формулу-2» в 2020-м и пробился в «Формулу-1».
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