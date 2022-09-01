Алонсо получил от Хэмилтона подписанную кепку «Мерседеса» и сфотографировался в обнимку с Льюисом

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Фернандо Алонсо наконец получил подарок от Льюиса Хэмилтона.

Пилот «Альпин» назвал соперника по «Мерседесу» «идиотом» после аварии на Гран-при Бельгии. По завершении этапа Хэмилтон выложил фото подписанной кепки с надписью «для Фернандо».

Перед Гран-при Нидерландов Алонсо извинился за свои слова, экс-напарники по «Макларену» встретились, и испанец получил кепку.

«ДА. Она моя 🥳» – прокомментировал подарок Фернандо.

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Фернандо Алонсо: «Извиняюсь перед Хэмилтоном. Льюис – легенда нашего времени, я очень его уважаю»

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Фото: инстаграм Льюиса Хэмилтона; инстаграм Фернандо Алонсо

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