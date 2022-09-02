Гельмут Марко: «Перес по пятницам как минимум на секунду медленнее Ферстаппена, поэтому ценность его данных ограничена»

Советник рассказал о бесполезности данных от Серхио Переса.

Коробка передач на болиде сломалась после десяти минут первой тренировки. Марко сообщил, что рассчитывать на его напарника было невозможно из-за сильного отставания мексиканца по пятницам.

«Пришлось разобрать коробку передач, чтобы найти проблему. Это никак не связано с работой, которую мы проводили над коробкой перед первой практикой.

После первой сессии было трудно делать выводы. Серхио по пятницам обычно как минимум на секунду медленнее Макса, поэтому данные имели ограниченную ценность. Тем не менее, первые круги Ферстаппена придали оптимизм и показали, что мы можем сражаться среди лидеров», – заявил Гельмут.

Специалист снова упомянул Переса, рассуждая о результатах второй практики:

«Мы сильно переоценили значимость «харда». Вероятно, «хард» даже не будет использоваться в гонке – поэтому мы поставили его в начале первой тренировки, чтобы избавиться от комплектов. На таких шинах мы чувствовали себя хорошо.

В данный момент у нас нет хорошего баланса, нет сцепления, покрышки перегреваются слишком быстро. У Переса были все эти проблемы в первой сессии, но мы решили, что это просто его пятничная форма. Зачастую она не особо впечатляет».

Болид Ферстаппена сломался после 10 минут 1-й практики перед Гран-при Нидерландов

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