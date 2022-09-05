Тото Вольфф об эмоциях Хэмилтона: «Команда – мусорное ведро, пакет для рвоты для разочарованного гонщика»

Исполнительный директор принимает ругань .

Во время Гран-при Нидерландов Льюис высказался о решениях командного мостика.

«Не могу поверить, что вы меня так подставили, #####. Не представляете, как я сейчас зол», – сообщил Льюис по радио. После финиша британец извинился.

Вольфф объяснил роль команды в подобных ситуациях:

«В гонке испытываешь эмоции, и я тоже их чувствую. Когда находишься в болиде, они просто выплескиваются, ты не можешь ничего поделать.

Мы – мусорное ведро, пакет для рвоты, как в самолете. Мы все это принимаем, потому что должны. Так всегда происходило в отношениях между разочарованным гонщиком и пит-уолл».

Тото поговорил с Хэмилтоном после заезда:

«Мы обсудили стратегию. Утром мы решили, что пойдем на риск, и в итоге это по нему ударило. Думаю, все обстоятельства – Макс [Ферстаппен], оказавшийся позади него и так далее – сложились очень неприятно. Но позитивных моментов больше. Вот о чем мы должны говорить – машина стала быстрее.

Чрезвычайно трудно сделать верный выбор, особенно когда у тебя впереди два гонщика, которые в том числе сражаются между собой. Такое происходило на протяжении последних десяти лет: кто-то оказывается расстроенным, кто-то довольным. В некотором смысле мы должны уравновешивать такие вещи и просто признавать, что разочарование одной из сторон велико».

Льюис Хэмилтон о ругани по радио: «Извиняюсь перед «Мерседесом», но не за свою страсть»

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