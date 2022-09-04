Довициозо завершил карьеру в MotoGP

Гран-при Сан-Марино стал последним для в MotoGP. Довициозо занял 12-е место.

Пилот «РНФ» провел 15 сезонов в премьер-классе и трижды финишировал вторым в личном зачете. Кроме этого, Андреа является чемпионом в классе 125cc 2004 года. В MotoGP Довициозо выступал на байках , «Ямахи» и , одержал 15 побед и завоевал 62 подиума.

В оставшихся гонках 2022 года итальянца заменит .

MotoGP. Гран-при Сан-Марино-2022. Баньяя выиграл гонку с отрывом в 0,034 секунды, Бастианини – 2-й, Виньялес – 3-й

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