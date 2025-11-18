Алан Джонс: «Еще 6-7 гонок назад говорил, что в психологическом противостоянии с напарником сделаю ставку на Пиастри. Оказалось, Норрис справился чуть лучше»

Австралийский чемпион «Ф-1» высказался о причинах неудач Пиастри.

Чемпион «Формулы-1» 1980 года Алан Джонс признал, что Ландо Норрису удалось лучше своего напарника Оскара Пиастри справиться с давлением на решающей стадии сезона.

После схода на этапе в Зандворте Норрис опередил Пиастри на шести Гран-при подряд и теперь опережает напарника на 24 балла в общем зачете.

«Он [Пиастри] вполне уравновешенный парень и, как мне кажется, неплохо умеет справляться с давлением. На самом деле еще 6-7 гонок назад я говорил, что если дело дойдет до психологического противостояния с его напарником, то я сделаю ставку на Оскара. Но, как оказалось, Ландо Норрис чуть лучше справился с этой задачей.

На самом деле, у всех бывают неудачные дни. Возможно, такой день был у Оскара на Гран-при Мехико, в тот уик-энд. И бывают дни, когда ты начинаешь сомневаться в себе. Ты думаешь: «Боже, я что, разучился быстро ездить?» Такое иногда случается. У гонщика могут возникнуть небольшие трудности с тем, чтобы собраться, сконцентрироваться, собрать воедино все необходимое. Возможно, неудачный уик-энд в Мехико был для Оскара как раз таким», – рассказал Джонс.

