Ферстаппен посвятил отцу шлем для Гран-при Нидерландов

Гонщик «Ред Булл» выступит на домашней трассе в Зандворте в шлеме с отсылками к ливрее отца.

гонялся в «Формуле-1» с 1994 по 2003 годы. Макс решил использовать элементы дизайна с его шлема, а также разместил лого Йоса на задней части.

«Считаю, это подходящий момент, чтобы отметить все, что ради меня сделал отец с самого моего детства, и благодаря чему я стал тем, кем являюсь сегодня – чемпионом мира», – сказал Макс перед .

«Будешь водить грузовик или автобус». Отец ментально уничтожал Ферстаппена в детстве, но сегодня Макс благодарен

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Фото: твиттер команды «Ред Булл»; твиттер Jens Munser Designs