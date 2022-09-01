Ферстаппен получил государственную награду Нидерландов, став офицером Ордена Оранских-Нассау

Пилот стал офицером Ордена Оранских-Нассау. Это орден Нидерландов, вручаемый монархом Нидерландов за особые заслуги перед государством.

Награждать Орденом граждан Нидерландов стали с 1892 года. С 1996 года Орден разделен на шесть классов.

«Назначение меня Офицером Ордена Оранских-Нассау – просто невероятный для меня момент, которым я чрезвычайно горжусь. Я никак не ожидал, что это случится со мной, и тем более на столь раннем этапе карьеры. Хотел бы поблагодарить свою семью и своих близких, а также команду «Ред Булл», которая стала для меня второй семьей. Мы достигли этого вместе», – заявил Ферстаппен.

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