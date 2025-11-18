Шарль Леклер: «Провели сезон недостаточно хорошо. Когда выступаешь за «Феррари», единственный удовлетворительный результат – это победа»

Леклер оценил результаты «Феррари» в сезоне-2025.

Пилот «Феррари» Шарль Леклер считает, что команда недостаточно хорошо провела нынешний сезон, учитывая, что за три гонки до финиша Скудерии пока не удалось выиграть ни одного Гран-при:

«Мы провели этот сезон недостаточно хорошо. Мне кажется, что выступая за такую команду, как «Феррари», единственный удовлетворительный результат – это победа.

Тем не менее, стоит принимать во внимание и тот факт, что нам противостоят очень сильные конкуренты – команды с богатой историей в «Формуле-1», по-своему особенные.

Так что да, добиться успеха в таких условиях непросто. Но, опять же, выступая за «Феррари», представляя такой невероятный бренд, ты понимаешь то, что такие результаты не могут быть достаточно хороши, и нацеливаешься ты всегда только на победу».

Также Леклера спросили, что бы он предпочел – занять с «Феррари» второе место в Кубке конструкторов или же выиграть одну из трех оставшихся в этом сезоне гонок:

«Я не знаю. То есть, я бы предпочел сделать и то и другое. Ведь если мы победим, то с достаточно высокой долей вероятности можем тем самым и обеспечить себе второе место в общем зачете. Так что это сложный вопрос.

Я был бы очень рад выиграть гонку. Мне кажется важным выиграть хоть одну гонку в сезоне, который был для всех нас весьма трудным. Что касается второго места в Кубке конструкторов…ну, как команда мы, возможно, будем больше рады победе, хотя и второе место должно быть нашей целью. Мы должны стремиться достичь и того, и другого».

Хватит драматизировать кошмар Хэмилтона в «Феррари». Настоящая проверка – в 2026-м