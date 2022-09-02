Кристиан Хорнер о переговорах с «Порше»: «Ред Булл» всегда был независимой командой. Сохранение этого является необходимым условием»

Руководитель заявил, что потенциальные партнеры команды из должны будут согласны работать на условиях «Ред Булл».

«Порше» хочет войти в число поставщиков двигателей в «Формуле-1» с 2026 года и ведет переговоры с «Ред Булл». Сообщалось, что сделка, в рамках которой «Порше» приобретет 50 процентов гоночной компании «Ред Булл», очень близка к завершению, но официального объявления не последовало до сих пор.

По словам Хорнера, руководство «Ред Булл» никогда не пойдет на продажу команды и потенциальным партнерам придется согласиться на их условия:

«Ред Булл» всегда был независимой командой, это одна из наших сильных сторон. Независимость стала основой того, чего мы смогли достичь, нашей способности быстро идти вперед. Это часть нашей природы – того, кто мы есть.

Мы не являемся корпоративной организацией, что является одной из наших сильных сторон. Того, как мы функционируем как гоночная команда. И сохранение этого является абсолютно необходимым условием.

Так что нашим потенциальным партнерам необходимо решить, хотят ли они присоединиться к нашей вечеринке или нет. Но если да, то работать нужно будет в тех условиях, которые соблюдаем мы».

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