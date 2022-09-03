Ферстаппен завоевал 17-й поул в карьере. У Леклера – 16

Гонщик выиграл квалификацию к Гран-при Нидерландов.

Поул стал для чемпиона вторым подряд на трассе в Зандворте и четвертым в 2022 году. По этому показателю он уступает Шарлю Леклеру – пилот взял семь поул-позиций. В квалификации к Гран-при Нидерландов соперников разделили 0,021 секунды.

Ферстаппен обогнал Леклера по общему количеству поулов в «Формуле-1» (17 против 16).

Гран-при Нидерландов-2022. Квалификация. Ферстаппен выиграл поул, Леклер – 2-й, Сайнс – 3-й

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