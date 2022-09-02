«Макларен» объявил о многолетнем контракте с чемпионом «Формулы-2» Пиастри

продолжит карьеру в с 2023 года.

Британская команда объявила о подписании многолетнего контракта с чемпионом «Формулы-2» и резервистом . Напарником Пиастри будет , а , как сообщалось ранее, покинет коллектив.

Оскар отказался от места боевого гонщика «Альпин». Во французской команде утверждали, что у них есть подписанное соглашение с юниором. Комиссия «Формулы-1» по контрактам рассмотрела дело и признала соглашение между Пиастри и «Маклареном» единственным действующим.

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