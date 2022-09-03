Гран-при Нидерландов-2022. Стартовый порядок. Гонка – в воскресенье в 16:00

В воскресенье, 4 сентября, на автодроме «Зандворт» пройдет 15-я гонка «Формулы-1» сезона-2022 – Гран-при Нидерландов. Старт гонки – в 16:00 по московскому времени.

Зандворт

4 сентября 2022 года

Гонка

Стартовый порядок

1. Макс Ферстаппен («Ред Булл»)

2. Шарль Леклер («Феррари»)

3. Карлос Сайнс («Феррари»)

4. Льюис Хэмилтон («Мерседес»)

5. Серхио Перес («Ред Булл»)

6. Джордж Расселл («Мерседес»)

7. Ландо Норрис («Макларен»)

8. Мик Шумахер («Хаас»)

9. Юки Цунода («Альфа Таури»)

10. Ланс Стролл («Астон Мартин»)

11. Пьер Гасли («Альфа Таури»)

12. Эстебан Окон («Альпин»)

13. Фернандо Алонсо («Альпин»)

14. Чжоу Гуаньюй («Альфа Ромео»)

15. Алекс Албон («Уильямс»)

16. Валттери Боттас («Альфа Ромео»)

17. Даниэль Риккардо («Макларен»)

18. Кевин Магнуссен («Хаас»)

19. Себастьян Феттель («Астон Мартин»)

20. Николас Латифи («Уильямс»)

🏎Все о «Формуле-1» в ваших соцсетях: