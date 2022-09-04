Формула-3. Нидерланды. Мэлони выиграл 2-ю гонку, Смоляр – 11-й

Пилот «Трайдента» Зейн Мэлони одержал победу в основной гонке «Формулы-3» в Зандворте.

Обладатель поула на старте отдал лидерство гонщику «АРТ» Виктору Мартену, но затем сумел отыграться. Второе место позволило Мартену возглавить чемпионат. Для других претендентов на титул гонка сложилась менее удачно: Исак Хаджар («Хайтек») стал пятым, напарники по Оливер Беарман и – десятым и 14-м, соответственно. Пилот «Трайдента» Роман Штанек благодаря очкам за четвертое место вклинился в группу лидеров сезона.

Третьим финишировал представитель Франко Колапинто. из «МП Моторспорт» стартовал 16-м, отыграл пять позиций и завершил заезд 11-м. Сын Хуана-Пабло Монтойи Себастьян Монтойя ( ) заработал очки по итогам обеих гонок своего первого этапа в «Ф-3» – в воскресенье он стал восьмым.

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На счету нового лидера чемпионата Мартена 126 очков, его преследуют Хаджар (121), Штанек (109), Беарман (106), Мэлони (102) и Леклер (101). Смоляр остался на девятой позиции с 73 баллами.

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