Ферстаппен одержал 4 победы подряд и выиграл 10-ю гонку за сезон, повторив результат 2021-го

Пилот выиграл Гран-при Нидерландов.

Это вторая подряд победа Ферстаппена на домашней трассе – в 2021-м Макс тоже выиграл в Зандворте. Чемпион и лидер сезона одержал четвертую победу подряд и десятую в 2022 году. В прошлом сезоне Макс также выиграл десять гонок.

Лишь восемь раз в истории «Формулы-1» гонщики поднимались на верхнюю ступень подиума более десяти раз за год. Рекорд – 13 побед – принадлежит Михаэлю Шумахеру (2004-й) и Себастьяну Феттелю (2013-й). По 11 раз побеждали Шумахер (2022-й), Феттель (2011-й) и (в 2014, 2018, 2019 и 2020 годах).

Ферстаппен выиграл Гран-при Нидерландов, Хэмилтон потерял подиум

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