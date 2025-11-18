Серхио Перес: «Не имеет значения, на каких позициях «Кадиллак» окажется в начале пути. Важен прогресс»

Перес оценил перспективы «Кадиллака» в «Ф-1».

Пилот «Кадиллака» Серхио Перес рассказал, что его не смущает перспектива оказаться в числе аутсайдеров в следующем сезоне.

Сезон-2026 станет для «Кадиллака » первым в «Формуле-1» и многие ожидают, что команда столкнется с трудностями и будет сильно уступать в скорости другим коллективам.

«Для меня не имеет значения, на каких позициях окажется «Кадиллак» в самом начале пути. Для меня важно то, насколько быстро мы будем прогрессировать. Я хочу помогать команде, подталкивать ее вперед с первого дня.

Думаю, мы с «Кадиллаком» способны удивить многих. Такова наша цель – оказать сильное влияние на положение дел в «Формуле-1» с первого же дня. В целом я вижу в этом свою главную цель – участие в большом, финальном в моей карьере проекте, и я хочу, чтобы мое возвращение в «Формулу-1» получилось успешным», – рассказал Перес.

